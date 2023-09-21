Игнат назвал, какие объекты рф может продолжить атаковать осенью

https://racurs.ua/n187501-ignat-nazval-kakie-obekty-rf-mojet-prodoljit-atakovat-osenu.html

Ракурс

Окупаційна армія росії, ймовірно, продовжуватиме атакувати об'єкти паливно-енергетичного сектору та критичної інфраструктури напередодні опалювального сезону.

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Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Сьогодні було забезпечено непоганий результат роботи протиповітряної оборони. 36 із 43 ракет це доволі високий результат роботи ППО. Враховуючи, що ворог атакував кількома хвилями атак, атакував з різних напрямків, по різних областях. Робота ППО була щонайменше в шести областях, — вказав Ігнат під час брифінгу 21 вересня.

Він додав, що росіяни атакували й об'єкти критичної інфраструктури, а зокрема об'єкти енергетики. Водночас раніше у вересні був атакований Кременчуцький нафтопереробний завод.

Можна робити певні припущення, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у ворога. І до цього теж треба готуватися. Тому що скоро опалювальний сезон. І ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів по таких об'єктах, окрім військових, — вважає речник.

Нагадаємо, вранці окупанти обстріляли територію Україну. Вибухи через роботу ППО чули у різних областях. У Рівному загарбники вдарили по енергетичному об'єкту, а в Черкаській області уламки ракети впали на готель. Загалом росіяни випустили 43 ракети повітряного базування, 36 з яких знищили наші сили ППО.