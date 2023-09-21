Воздушные силы показали момент уничтожения крылатых ракет рф

https://racurs.ua/n187506-vozdushnye-sily-pokazali-moment-unichtojeniya-krylatyh-raket-rf-video.html

Ракурс

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук 21 вересня опублікував у четвер відеозапис роботи сил протиповітряної оборони України минулої ночі.

.

Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил уночі 21 вересня 2023 року. Дякую усім, хто боронить небо! Разом — до перемоги, — написав Олещук.

Нагадаємо, уночі 21 вересня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски у кілька хвиль 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95 з району Енгельса. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи свій курс. Внаслідок бойової роботи силами вдалося знищити 36 крилатих ракет. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Харківській та Івано-Франківській областях.