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Ракурс
Повітряні сили показали момент знищення крилатих ракет рф (ВІДЕО)

Повітряні сили показали момент знищення крилатих ракет рф (ВІДЕО)

21 вер 2023, 19:40
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Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук 21 вересня опублікував у четвер відеозапис роботи сил протиповітряної оборони України минулої ночі.


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Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил уночі 21 вересня 2023 року. Дякую усім, хто боронить небо! Разом — до перемоги, — написав Олещук.

Нагадаємо, уночі 21 вересня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски у кілька хвиль 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95 з району Енгельса. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи свій курс. Внаслідок бойової роботи силами вдалося знищити 36 крилатих ракет. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Харківській та Івано-Франківській областях.

Джерело: Ракурс


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