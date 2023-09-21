Армия РФ свозит под Мариуполь «зубы дракона» для обороны дороги на Крым

https://racurs.ua/n187510-armiya-rf-svozit-pod-mariupol-zuby-drakona-dlya-oborony-dorogi-na-krym-foto.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Маріупольському районі російська армія продовжує споруджувати захисні бетонні споруди. Йдеться про завезення так званих «зубів дракона» у селище Нікольське.

.

Про це у Телеграмі 21 вересня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він оприлюднив відповідні фото.

Знову «зуби дракона» їдуть у напрямку села Нікольського. Росіяни продовжують будівництво лінії оборони Нікольське-Мангуський район. Вже остаточно зрозуміло, що мета цієї лінії — не захист Маріуполя, а коридору по суходолу в Крим, — написав Андрющенко.

Він додав, що в той самий час у Маріуполі наразі утворився шалений затор, де можна побачити БТРи на тралах.

Логістика з росії до Криму залишається пеклом для росіян саме по Маріуполю. Дивно, але факт, — констатував радник мера.

Нагадаємо, Маріуполь та навколишні селища загарбники перетворюють на військово-логістичний хаб окупаційної армії рф.