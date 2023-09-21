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Ракурс
Армія рф звозить під Маріуполь «зуби дракона» для оборони дороги на Крим

Армія рф звозить під Маріуполь «зуби дракона» для оборони дороги на Крим (ФОТО)

21 вер 2023, 20:58
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У тимчасово окупованому Маріупольському районі російська армія продовжує споруджувати захисні бетонні споруди. Йдеться про завезення так званих «зубів дракона» у селище Нікольське.


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Про це у Телеграмі 21 вересня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він оприлюднив відповідні фото.

Знову «зуби дракона» їдуть у напрямку села Нікольського. Росіяни продовжують будівництво лінії оборони Нікольське-Мангуський район. Вже остаточно зрозуміло, що мета цієї лінії — не захист Маріуполя, а коридору по суходолу в Крим, — написав Андрющенко.

Він додав, що в той самий час у Маріуполі наразі утворився шалений затор, де можна побачити БТРи на тралах.

Логістика з росії до Криму залишається пеклом для росіян саме по Маріуполю. Дивно, але факт, — констатував радник мера.

Нагадаємо, Маріуполь та навколишні селища загарбники перетворюють на військово-логістичний хаб окупаційної армії рф.

Джерело: Ракурс


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