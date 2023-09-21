Ракурсhttps://racurs.ua/
россия атаковала Белгород-Днестровский район ракетами, есть попадания - ОГА
россия атаковала Белгород-Днестровский район ракетами, есть попадания — ОГАhttps://racurs.ua/n187511-rossiya-atakovala-belgorod-dnestrovskiy-rayon-raketami-est-popadaniya-oga.htmlРакурс
Ракетний удар по Одеській області ввечері 21 вересня нанесла окупаційна армія росії. Про наслідки атаки розповів у Телеграм голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
.
Надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували. Постраждалих серед цивільних немає, — написав Кіпер.
Генеральний штаб Збройних сил України також уточнив дані про збиття російських ракет під час нічної атаки. Сили ППО знищили 38 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 із 44, а не 36 із 43, як повідомлялося раніше.
Нагадаємо, уночі 21 вересня росія завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України. 44 крилатими ракетами та шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...