росія атакувала Білгород-Дністровський район ракетами, є влучання — ОДА

https://racurs.ua/ua/n187511-rosiya-atakuvala-bilgorod-dnistrovskyy-rayon-raketamy-ie-vluchannya-oda.html

Ракурс

Ракетний удар по Одеській області ввечері 21 вересня нанесла окупаційна армія росії. Про наслідки атаки розповів у Телеграм голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували. Постраждалих серед цивільних немає, — написав Кіпер.

Генеральний штаб Збройних сил України також уточнив дані про збиття російських ракет під час нічної атаки. Сили ППО знищили 38 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 із 44, а не 36 із 43, як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, уночі 21 вересня росія завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України. 44 крилатими ракетами та шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.