Байден объявит о передаче ВСУ средств ПВО, но без ракет ATACMS

https://racurs.ua/n187512-bayden-obyavit-o-peredache-vsu-sredstv-pvo-no-bez-raket-atacms.html

Ракурс

Президент США Джо Байден 21 вересня оголосить про новий пакет військової допомоги Збройним силам України, який включає значні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захиститися від масованих російських атак на об'єкти критичної інфраструктури та пройти зимовий період.

.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

З його слів, росія спробує «позбавити невинних людей таких необхідних речей, як тепло та електроенергія». Тому президент США Байден вирішив, що поки не надаватиме далекобійні ракети ATACMS Україні, але він не виключає цього в майбутньому.

Ми хотіли б отримати додаткові ресурси від Конгресу 1 жовтня, щоб мати можливість забезпечити відсутність перебоїв у постачанні, — сказав Салліван.

Щодо пакету військової допомоги на 325 млн дол., який сьогодні оголосить президент США, то його надання має на меті допомогти Україні зберегти темпи контрнаступу. Очікується, що цей пакет включатиме другий транш касетних боєприпасів, які запускаються зі 155-мм гаубичної гармати.

Війна за своєю суттю непередбачувана. Тому… нам потрібно мати певну гнучкість і адаптивність у нашому підході щодо потенціалу у боєприпасах, систем протиповітряної оборони та інших критичних елементів, які Україна продовжуватиме отримувати від своїх партнерів з НАТО та інших країн світу. І ми, Сполучені Штати, прагнемо переконатися, що вони їх отримають, — вказав Салліван.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Вашингтоні та невдовзі зустрінеться з президентом США Джо Байденом.