Дуда заявил, что СМИ неправильно интерпретировали слова Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине

https://racurs.ua/n187520-duda-zayavil-chto-smi-nepravilno-interpretirovali-slova-moraveckogo-o-prekraschenii-postavok.html

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ЗМІ неправильно інтерпретували слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї Україні. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу TVN24.

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Слова прем'єр-міністра витлумачили найгіршим чином… На мою думку, прем'єр-міністр сказав так: ми не збираємося передавати Україні нову зброю, яку ми зараз закуповуємо для модернізації польської армії, — сказав Дуда.

Президент додав, що, як і глава уряду, вважає, що Польща не може нікому передавати своє нове озброєння, «яке ми зараз закуповуємо на мільярди доларів для польської армії, щоби зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі».

Я сам буду першим, хто виступить проти передачі нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з Південної Кореї чи США, наприклад нових танків Abrams, комплектів Patriot або HIMARS, — додав Дуда.

Президент підкреслив, що Польща має контракти на постачання Україні самохідних артилерійських установок Krab, а також боєприпасів і саперних машин. Дуда припустив, що у майбутньому Польща може передати Україні свою стару зброю.

20 вересня Матеуш Моравецький заявив, що нині Польща більше не постачає зброю Україні, займаючись озброєнням власної армії.

Україна захищається від жорстокого нападу росії, і я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю Україні, бо ми зараз озброюємо Польщу, — сказав Моравецький.

У Міноборони США, коментуючи слова Моравецького, сказали, що будь-яка країна сама вирішує, який рівень підтримки надаватиме Україні.

Польща була однією з провідних країн, коли йшлося про надання допомоги Україні в галузі безпеки, і не тільки в галузі безпеки, а й у плані надання значної гуманітарної допомоги та підтримки більш ніж мільйона переміщених українців, які поїхали до Польщі внаслідок російського вторгнення, — сказав прес-секретар Пентагону Патрік Райдер 21 вересня.

Польща з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну надала Збройним силам України військову допомогу на понад три мільярди євро. Постачання включали боєприпаси, бронетехніку та радянські винищувачі.