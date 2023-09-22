Новый украинский зерновой коридор заработал, несмотря на морскую блокаду рф

Из порта Черноморска вышло судно AROYAT под флагом Палау

https://racurs.ua/n187524-novyy-ukrainskiy-zernovoy-koridor-zarabotal-nesmotrya-na-morskuu-blokadu-rf.html

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З порту Одещини вперше після нової блокади росією «зернової угоди» вийшло іноземне судно з трьома тисячами тонн пшениці. Воно рухається у напрямку Босфору.

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З порту Чорноморська вийшло судно AROYAT під прапором Палау з 17,6 тис. тонн української пшениці для Єгипту. Про це 22 вересня повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для експорту агропродукції після того, як рф вийшла із «зернової угоди».

Новий український зерновий коридор запрацював, попри російську морську блокаду, вважають в BBC.

З липня Україна не постачала зерно морем через турецькі протоки на світовий ринок, тому що володимир путін розпорядився закрити морський коридор, а російська армія пригрозила всім судам, що прямують до України, що вважатиме їх за військові цілі.

Турецький президент Реджеп Ердоган намагався вмовити путіна передумати, але не зміг. І тоді Україна домовилася безпосередньо з Туреччиною без огляду на Кремль.

Перший пробний рейс завершився успішно напередодні. Турецький балкер під прапором Палау Resilient Africa довіз до Босфору три тисячі тонн української пшениці. Аналітики назвали відважний похід «дуже важливим моментом у війні на морі».

А в п’ятницю в дорогу вирушило судно Aroyat вже з більшою партією майже 18 тис. тонн. Судячи з даних сервісу MarineTraffic, балкер незабаром вийде із територіальних вод України.

Якщо він дійде до Босфору без пригод, то пшеницю отримає покупець у Єгипті, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Він уточнив, що екіпаж складають громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.

Новий коридор для головного експортного товару України не можна порівняти з колишнім ні обсягами, ні безпекою. Експерти попереджали, що росія може спробувати зірвати ці поставки, бо після виходу із зернової угоди вона цілеспрямовано знищує портову інфраструктуру та запаси зерна в Україні — її головному конкуренті на світовому зерновому ринку.