Минобороны США будет поддерживать Украину даже в случае приостановки работы правительства

https://racurs.ua/n187529-minoborony-ssha-budet-podderjivat-ukrainu-daje-v-sluchae-priostanovki-raboty-pravitelstva.html

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Пентагон надаватиме підтримку Україні навіть у разі тимчасового призупинення роботи уряду США.

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Про це заявив представник прес-служби відомства Кріс Шервуд після зустрічі Володимира Зеленського з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном та високопоставленими військовими чиновниками США, повідомляють CNN та Politico.

Шервуд запевнив, що навчання українських солдатів американськими інструкторами, а також поставки зброї до Києва, триватимуть, попри будь-яке потенційне припинення роботи уряду.

Фіскальний рік у США завершується 30 вересня, а в Конгресі досі не дійшли згоди щодо затвердження фінансування низки державних органів на наступний. Це загрожує тимчасовим призупиненням їхньої роботи.

Зазвичай призупинення не стосується найважливіших організацій і відомств, життєво важливих для забезпечення безпеки держави, таких як армія. Однак, через те, що витрати бюджету встановлюються рішенням Конгресу, теоретично можлива зупинка фінансування й роботи будь-якої державної організації.

Одним зі спірних питань у майбутньому бюджеті є виділення 24 млрд доларів на підтримку України, яке блокує частина республіканців. Спікер Палати представників 21 вересня вкотре заявив, що не ставитиме це питання на голосування до кінця 2023 року.