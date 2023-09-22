Міноборони США підтримуватиме Україну навіть у разі призупинення роботи уряду

Міноборони США підтримуватиме Україну навіть у разі призупинення роботи урядуhttps://racurs.ua/ua/n187529-minoborony-ssha-pidtrymuvatyme-ukrayinu-navit-u-razi-pryzupynennya-roboty-uryadu.htmlРакурс
Пентагон надаватиме підтримку Україні навіть у разі тимчасового призупинення роботи уряду США.
Про це заявив представник прес-служби відомства Кріс Шервуд після зустрічі Володимира Зеленського з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном та високопоставленими військовими чиновниками США, повідомляють CNN та Politico.
Шервуд запевнив, що навчання українських солдатів американськими інструкторами, а також поставки зброї до Києва, триватимуть, попри будь-яке потенційне припинення роботи уряду.
Фіскальний рік у США завершується 30 вересня, а в Конгресі досі не дійшли згоди щодо затвердження фінансування низки державних органів на наступний. Це загрожує тимчасовим призупиненням їхньої роботи.
Зазвичай призупинення не стосується найважливіших організацій і відомств, життєво важливих для забезпечення безпеки держави, таких як армія. Однак, через те, що витрати бюджету встановлюються рішенням Конгресу, теоретично можлива зупинка фінансування й роботи будь-якої державної організації.
Одним зі спірних питань у майбутньому бюджеті є виділення 24 млрд доларів на підтримку України, яке блокує частина республіканців. Спікер Палати представників 21 вересня вкотре заявив, що не ставитиме це питання на голосування до кінця 2023 року.
Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну, — так заявив президент Зеленський на зустрічі з американськими сенаторами під час візиту до Вашингтона.
За словами лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, розмову Зеленський підсумував закликом схвалити збільшення фінансування для України.
Було одне речення, яке підсумовує цю розмову, і я цитую його дослівно, пан Зеленський сказав: «Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну». Це його цитата", — цитує Шумера CNN.
Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл додав, що це була «хороша зустріч».
Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що не змінив своєї позиції та не підтримуватиме схвалення пакета допомоги Україні на 24 млрд дол., а також не ставитиме це питання на голосування до кінця року. Він водночас додав, що поставив Зеленському низку запитань, а розмова з ним була «хорошою і продуктивною».
The Wall Street Journal пише, що у день візиту Зеленського 23 члени Палати представників і шість сенаторів написали листа президенту США, в якому просили не виділяти додаткову допомогу Україні.