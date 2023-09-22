Танки Leopard 1A5. Фото:

https://racurs.ua/n187540-neispravnost-peredannyh-ukraine-tankov-leopard-1a5-priznali-v-danii.html

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Данія обіцяла передати Україні 20 танків Leopard 1A5 у межах військової допомоги.

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Однак виявилося, що 12 з цих танків потребують ремонту, бо в них виявили дефекти. Є проблеми із 10 переданими танками, які вже перебувають в Україні. Але ці дефекти вже усуваються українською стороною. Про це 22 вересня повідомив данський телеканал TV 2, у розпорядженні якого є письмовий брифінг міністра оборони Троелса Лунд Поульсена.

Міністр додав, що ще 10 танків Leopard 1A5 наразі перебувають у Польщі, а два з цих танків мають серйозні дефекти.

Як відомо, Данія зняла танки Leopard 1A5 з експлуатації у 2005 році. А в лютому 2023 році Данія, Німеччина та Нідерланди в лютому 2023 року домовилися разом передати Україні приблизно 100 танків Leopard 1.

Нагадаємо, німецьке видання Spiegel повідомляло, що Україна відмовилася від 10 німецьких Leopard 1 через їхній незадовільний стан. Навесні Німеччина пообіцяла Україні 100 танків Leopard 1, але деякі одиниці бронетехніки були з величезними дефектами, що українська сторона відмовилася їх приймати.

Джерело: TV 2