Украине внедрят балльную систему при начислении пенсий. Фото: Денис Шмыгаль

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При нарахуванні пенсій в Україні буде діяти бальна система.

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З 1 березня 2024 року в Україні проведуть індексацію пенсій. З початку повномасштабного російського вторгнення це буде зроблено вже вдруге. У наступному році індексація пенсійних виплат буде «більш справедливою, зрозумілою і прозорою». Про це 22 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабінету міністрів.

У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня, — зазначив очільник уряду.

За його словами, бальна система працюватиме наступним чином — щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до пенсійного фонду і цей внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою громадянина та середньою зарплатнею по Україні на той момент.

У тому разі, якщо виплати проводилися із зарплати, яка є середньою по країні, — громадянин отримає 10 балів. Вище середньої по країні — отримає, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Згодом щороку ці бали будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої зарплати.

Так зробимо солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації, — упевнений Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 березня цього року в Україні провели індексацію пенсій та підвищили розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 грн.