У начальника ТЦК во Львовской области нашли активов на 4,4 млн грн. Фото:

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Начальник Самбірського районного Територіального центру комплектування Львівської області збагатився на понад 4,4 млн грн.

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Такі активи у посадовця знайшло Національне агентство з питань запобігання корупції. Слідство встановило, що упродовж 2020−2022 років він та його дружина придбали низку об'єктів нерухомості. Воєнком пояснював, що ця нерухомість була придбана ним за особисті кошти. Нібито були витрачені заощадження його сімʼї за попередній період, зарплата членів його родини та подарунок від матері у розмірі 42 тис. дол. Про це 22 вересня повідомила прес-служба НАЗК.

Однак Агентство проаналізувало доходи та видатки родини воєнкома та з’ясувало, що керівник ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. А різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами його родини становить понад 4,4 млн грн.

Матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави, — зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, у Самбірському ТЦК на Львівщині затримали заступника начальника одного з відділів військкомату та водія-військовослужбовця, які незаконно утримували чоловіка та морили його голодом, аби змусити пройти військово-лікарську комісію. ДБР вже повідомило про підозру двом працівникам ТЦК, за катування і позбавлення волі двох чоловіків їм загрожує до 10 років тюрми.