Голодные оккупанты в Токмаке отбирают у гражданских домашних продуктов. Фото:

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Російські солдати продовжують влаштовувати безчинства на тимчасово окупованих територіях.

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Зокрема, звіріють загарбники в Токмаку Запорізької області. Солдати рф через затримку зарплат та браку харчів займаються масовими крадіжками. Окупанти силою відбирають у місцевих мешканців домашніх тварин, продукти харчування та консервацію. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 22 вересня.

На фронті протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Водночас українські війська продовжують проводити наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У п’ятницю, 22 вересня, авіація Повітряних сил завдала удару по штабу командування чорноморського флоту рф в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника.

А підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетних комплекси та чотири артилерійських засоби противника.

Нагадаємо, у серпні Луганська ОВА повідомляла, що російські загарбники мародерять на окупованих територіях. І, якщо, на початку окупації ворог грабував заможні квартири та будинки, виносячи звідти техніку та коштовні речі, то зараз краде посуд та предмети одягу.