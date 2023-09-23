Силы ПВО ночью уничтожили 14 "Шахедов" над Днепропетровщиной и Запорожьем

https://racurs.ua/n187553-sily-pvo-nochu-unichtojili-14-shahedov-nad-dnepropetrovschinoy-i-zaporojem.html

Ракурс

Окупаційна армія росії у ніч на 23 вересня атакувала Україну 15-ми баражуючими боєприпасами типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 14 дронів над Дніпропетровщиною та Запоріжжям.

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Про це у суботу повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Уночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф). Напрямок удару — Запоріжжя, Дніпропетровщина, — йдеться у повідомленні.

Раніше у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що минулої ночі в небі над Дніпропетровщиною Повітряне командування «Схід» збило 12 ворожих дронів. На жаль, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки понівечили дві АЗС та світлофор.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня росіяни атакували територію України ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed. Повітряні тривоги оголошувалися у південних та східних областях. Вибухи лунали в Одеській області та в Дніпрі — там нарахували щонайменше п’ять вибухів. Пізніше стало відомо, що в Одеській області росіяни влучили двома ракетами «Онікс» в рекреаційну зону.