Разведка Британии: рф осталась без трех командиров воздушно-десантных полков

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Разведка Британии: рф потеряла трех командиров воздушно-десантных полков
Разведка Британии: рф осталась без трех командиров воздушно-десантных полковhttps://racurs.ua/n187556-razvedka-britanii-rf-ostalas-bez-treh-komandirov-vozdushno-desantnyh-polkov.htmlРакурс
Окупаційна армія росії втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків рф з початку повномасштабного вторгнення у Україну.
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Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії.
Британська розвідка вказує, що вищезгадані російські командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку. Наприклад, командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, ймовірно, загинув на Оріхівському напрямку цьогоріч на початку вересня.
Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, ймовірно, подав у відставку. Незалежні російські ЗМІ стверджують, що він зробив це на знак протесту проти того, що військові не змогли знайти тіла загиблих росіян, — вказують британські військові.
В перші тижні російського вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247-ї полковника Костянтина Зізевського.
Досвід 247-ї висвітлює надзвичайне виснаження і високу плинність кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів, — додає розвідка.
Нагадаємо, Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2023 року ліквідували близько 275 тис. 460 російських загарбників, при цьому за минулу добу вдалося ліквідувати ще 510 солдатів рф.
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