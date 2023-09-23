Розвідка Британії: рф втратила трьох командирів повітряно-десантних полків

https://racurs.ua/ua/n187556-rozvidka-brytaniyi-rf-vtratyla-troh-komandyriv-povitryano-desantnyh-polkiv.html

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Окупаційна армія росії втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків рф з початку повномасштабного вторгнення у Україну.

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Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка вказує, що вищезгадані російські командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку. Наприклад, командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, ймовірно, загинув на Оріхівському напрямку цьогоріч на початку вересня.

Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, ймовірно, подав у відставку. Незалежні російські ЗМІ стверджують, що він зробив це на знак протесту проти того, що військові не змогли знайти тіла загиблих росіян, — вказують британські військові.

В перші тижні російського вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247-ї полковника Костянтина Зізевського.

Досвід 247-ї висвітлює надзвичайне виснаження і високу плинність кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів, — додає розвідка.

Нагадаємо, Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2023 року ліквідували близько 275 тис. 460 російських загарбників, при цьому за минулу добу вдалося ліквідувати ще 510 солдатів рф.