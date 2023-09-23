ВСУ прорвали оборону армии рф в Вербовом Запорожской области — контрнаступление ВСУ

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Збройні сили України прорвали оборони окупаційної армії росії у населеному пункті Вербове Запорізької області.

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Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Тарнавський в інтерв’ю CNN.

На лівому фланзі під Вербовим у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову… Головне — не втратити цю ініціативу, — зазначив командувач.

Тарнавський наголосив, що Сиои оборони України продовжують просуватися далі на вказано відтинку. Село Вербове окуповане з кінця лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними американського «Інституту вивчення війни», ЗСУ продовжують наступ в Запорізькій області й вже просунулися на північ від Новопрокопівки та нині перебувають приблизно за 800 м від околиць населеного пункту. Активні бої точаться поблизу Вербового, Малої Токмачки та Роботиного. На Мелітопольському напрямку наші захисники відбивають штурми рф і продовжують наступальну операцію, виснажуючи загарбників вздовж всієї лінії фронту.