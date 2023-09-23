В ГУР указали, почему танки Abrams не станут ключевым фактором на поле боя

https://racurs.ua/n187568-v-gur-ukazali-pochemu-tanki-abrams-ne-stanut-kluchevym-faktorom-na-pole-boya.html

Ракурс

Американські танки Abrams не стануть ключовим фактором на полі бою, їх потрібно використовувати дуже обережно для досконало продуманих операцій. Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Warzone.

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З його слів, 31 обіцяний Збройним силам України «Абрамс» не дасть суттєвої переваги за нинішнього перебігу бойових дій.

Їх треба використовувати дуже спеціально для дуже конкретних, добре продуманих операцій, бо якщо їх використовувати на передовій і просто в загальновійськовому бою, на полі бою вони довго не проживуть. Їх потрібно використовувати в операціях прориву, але дуже добре підготовлених, — переконаний Буданов.

На його думку, нині бойові дії на землі переважно відбуваються майже без бронетехніки й все просування вперед — це робота піхоти, а не «бронетанкових кулаків». Причина цього у щільному мінуванні, величезній насиченості протитанковими засобами, а також роботі FPV-дронів й артилерії, яка починає завдавати удари по бронегрупі ще під час її висування. Окрім цього, окупаційна армія росії ще має ударні вертольоти. Все це фактично нівелює можливість «танкових проривів».

Буданов вважає, що натомість потрібно збільшувати кількість далекобійної артилерії, яка зможе знищувати позиції ворога на великій відстані.