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Ракурс
В ходе встречи Владимира Зеленского и Абдель Фаттаха аль-Бургана, фото: Офис президента

Зеленский обсудил общие вызовы безопасности с главой Суверенного совета Судана (ФОТО)

23 сен 2023, 18:47
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Президент України Володимир Зеленський після візиту до Канади в ірландському аеропорту «Шеннон» провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Республіки Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом.


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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що співрозмовники обговорили:

  • спільні безпекові виклики, зокрема діяльність фінансованих росією незаконних збройних формувань;
  • можливі майданчики для посилення взаємодії між Україною та країнами Африканського континенту.

Зеленський також подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України й запросив Абдель Фаттаха аль-Бургана підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру.

Наразі не уточнюється, наскільки Зеленський затримається в Ірландії та чи заплановані інші зустрічі в межах його перебування у цій країні.

Під час зустрічі Володимира Зеленського та Абдель Фаттаха аль-Бургана, фото: Офіс президента

Источник: Ракурс


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