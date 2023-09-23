Зеленский обсудил общие вызовы безопасности с главой Суверенного совета Судана (ФОТО)https://racurs.ua/n187577-zelenskiy-obsudil-obschie-vyzovy-bezopasnosti-s-glavoy-suverennogo-soveta-sudana-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський після візиту до Канади в ірландському аеропорту «Шеннон» провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Республіки Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом.
Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що співрозмовники обговорили:
- спільні безпекові виклики, зокрема діяльність фінансованих росією незаконних збройних формувань;
- можливі майданчики для посилення взаємодії між Україною та країнами Африканського континенту.
Зеленський також подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України й запросив Абдель Фаттаха аль-Бургана підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру.
Наразі не уточнюється, наскільки Зеленський затримається в Ірландії та чи заплановані інші зустрічі в межах його перебування у цій країні.