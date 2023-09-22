Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n187548-kanada-predostavit-ukraine-dolgosrochnuu-pomosch-v-482-mln-dol-trudo.html

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Канада виділить Україні допомоги на 650 млн канадських дол. (понад 482 млн дол. США) на наступні три роки.

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Частина цих коштів піде на виготовлення 50 броньованих машин та 50 санітарних машин, які побудують у провінції Онтаріо. Також країна доєднається до навчань українських пілотів на західних винищувачах F-16. Про це 22 вересня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив під час виступу в парламенті Канади, який транслювався на Facebook-сторінці президента України Володимира Зеленського.

Трюдо відзначив, що Канада приєдналася до «формули миру». Наголосив у впевненості того, що війна в Україні незабаром завершиться, але «це не може бути якийсь неправильний мир на основі компромісів з агресором».

За його словами, Канада з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну передала українському народу близько 9 млрд дол. військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Канади вже зустрівся з прем'єром Джастіном Трюдо та обговорив з ним оборонні потреби українських Сил оброни. Глава держави повідомив у Facebook, що переговори були плідними.

Серед основних питань — оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, економічна та інвестиційна співпраця, — зазначив глава держави.

Тим часом телеканал CTV News повідомив в оголошену військову допомогу Україні в розмірі 482,6 млн дол. увійдуть і додаткові танки Leopard 2. Зазначається, що це пов’язано з червневим зобов’язанням Оттави надати допомогу в технічному обслуговуванні та ремонті в Польщі військових танків, переданих союзниками.

Також зазначалося, що Канада оголосить про нові санкції проти рф.

Нагадаємо, американський телеканал NBC News повідомив, що США Джо Байден сказав президенту України Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати вперше передадуть Україні невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS.

Джерело: CTV News