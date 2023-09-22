Джо Байден пообіцяв передати Україні невелику партію ракет ATACMS. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187541-bayden-poobicyav-zelenskomu-nevelyku-partiu-raket-atacms-nbc-news.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS для допомоги у війні з росією.

.

Про це президент США Джо Байден сказав президенту України Володимиру Зеленському. Про це 22 вересня повідомив телеканал NBC News з посиланням на трьох американських посадовців та офіційного представника Конгресу.

Водночас видання Washington Post інформує, що Білий дім «близький до рішення» надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою. За інформацію видання, міжвідомчі дискусії про передачу цих далекобійних ракет перейшли з комітету представників усіх агентств національної безпеки до головного комітету за участю керівників цих агентств. Однак остаточне рішення прийматиме Байден.

Нагадаємо, 21 вересня радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявляв, що американський президент Джо Байден вирішив, що поки не надаватиме далекобійні ракети ATACMS Україні, але він не виключає цього в майбутньому.

Джерела: NBC News, Washington Post