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Джо Байден пообещал передать Украине небольшую партию ракет ATACMS. Фото:

Байден пообещал Зеленскому небольшую партию ракет ATACMS — NBC News

22 сен 2023, 18:18
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Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS для допомоги у війні з росією.


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Про це президент США Джо Байден сказав президенту України Володимиру Зеленському. Про це 22 вересня повідомив телеканал NBC News з посиланням на трьох американських посадовців та офіційного представника Конгресу.

Водночас видання Washington Post інформує, що Білий дім «близький до рішення» надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою. За інформацію видання, міжвідомчі дискусії про передачу цих далекобійних ракет перейшли з комітету представників усіх агентств національної безпеки до головного комітету за участю керівників цих агентств. Однак остаточне рішення прийматиме Байден.

Нагадаємо, 21 вересня радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявляв, що американський президент Джо Байден вирішив, що поки не надаватиме далекобійні ракети ATACMS Україні, але він не виключає цього в майбутньому.

Джерела: NBC News, Washington Post

Источник: Ракурс


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