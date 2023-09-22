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Джо Байден пообещал передать Украине небольшую партию ракет ATACMS. Фото:
Байден пообещал Зеленскому небольшую партию ракет ATACMS — NBC Newshttps://racurs.ua/n187541-bayden-poobeschal-zelenskomu-nebolshuu-partiu-raket-atacms-nbc-news.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS для допомоги у війні з росією.
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Про це президент США Джо Байден сказав президенту України Володимиру Зеленському. Про це 22 вересня повідомив телеканал NBC News з посиланням на трьох американських посадовців та офіційного представника Конгресу.
Водночас видання Washington Post інформує, що Білий дім «близький до рішення» надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою. За інформацію видання, міжвідомчі дискусії про передачу цих далекобійних ракет перейшли з комітету представників усіх агентств національної безпеки до головного комітету за участю керівників цих агентств. Однак остаточне рішення прийматиме Байден.
Нагадаємо, 21 вересня радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявляв, що американський президент Джо Байден вирішив, що поки не надаватиме далекобійні ракети ATACMS Україні, але він не виключає цього в майбутньому.
Джерела: NBC News, Washington Post
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