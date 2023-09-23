Во время онлайн-разговора Шмыгаля и Прицкер, фото: Денис Шмыгаль

https://racurs.ua/n187579-pervyy-onlayn-razgovor-so-specpredstavitelnicey-ssha-po-vosstanovleniu-ukrainy-provel-shmygal-foto.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів першу онлайн-розмову зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

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Про це Шмигаль сьогодні, 23 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Україна зацікавлена в залученні американського бізнесу до відновлення нашої держави. Про це говорили під час першої онлайн-розмови з Спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, — наголосив Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що під час розмови з Пріцкер:

поінформував про бачення української влади щодо відновлення країни й озвучив потреби по кожному з пріоритетів rapid recovery — енергетиці, розмінуванню, відновленню житла, критичної інфраструктури й економіки;

подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць;

наголосив, що заплатити за завдані збитки має агресор — ключовим інструментом для цього є конфіскація заморожених російських активів для відновлення України;

обговорив розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків у сфері логістики;

обговорив просування у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в диджиталізації;

звернув увагу на питання ветеранської політики й інтеграції військових у соціально-економічне життя країни.