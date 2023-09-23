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Во время онлайн-разговора Шмыгаля и Прицкер, фото: Денис Шмыгаль

Первый онлайн-разговор со спецпредставительницей США по восстановлению Украины провел Шмыгаль (ФОТО)

23 сен 2023, 19:47
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів першу онлайн-розмову зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.


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Про це Шмигаль сьогодні, 23 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Україна зацікавлена в залученні американського бізнесу до відновлення нашої держави. Про це говорили під час першої онлайн-розмови з Спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, — наголосив Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що під час розмови з Пріцкер:

  • поінформував про бачення української влади щодо відновлення країни й озвучив потреби по кожному з пріоритетів rapid recovery — енергетиці, розмінуванню, відновленню житла, критичної інфраструктури й економіки;
  • подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць;
  • наголосив, що заплатити за завдані збитки має агресор — ключовим інструментом для цього є конфіскація заморожених російських активів для відновлення України;
  • обговорив розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків у сфері логістики;
  • обговорив просування у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в диджиталізації;
  • звернув увагу на питання ветеранської політики й інтеграції військових у соціально-економічне життя країни.

Вдячний Сполученим Штатам за підтримку відновлення України та розраховуємо на подальший плідний діалог у цьому напрямку, — резюмував прем'єр.

Під час онлайн-розмови Шмигаля та Пріцкер, фото: Денис Шмигаль

Источник: Ракурс


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