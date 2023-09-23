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Під час онлайн-розмови Шмигаля та Пріцкер, фото: Денис Шмигаль
Першу онлайн-розмову зі спецпредставницею США з відновлення України провів Шмигаль (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187579-pershu-onlayn-rozmovu-zi-specpredstavnyceu-ssha-z-vidnovlennya-ukrayiny-proviv-shmygal-foto.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів першу онлайн-розмову зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
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Про це Шмигаль сьогодні, 23 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі.
Україна зацікавлена в залученні американського бізнесу до відновлення нашої держави. Про це говорили під час першої онлайн-розмови з Спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, — наголосив Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що під час розмови з Пріцкер:
- поінформував про бачення української влади щодо відновлення країни й озвучив потреби по кожному з пріоритетів rapid recovery — енергетиці, розмінуванню, відновленню житла, критичної інфраструктури й економіки;
- подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць;
- наголосив, що заплатити за завдані збитки має агресор — ключовим інструментом для цього є конфіскація заморожених російських активів для відновлення України;
- обговорив розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків у сфері логістики;
- обговорив просування у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в диджиталізації;
- звернув увагу на питання ветеранської політики й інтеграції військових у соціально-економічне життя країни.
Вдячний Сполученим Штатам за підтримку відновлення України та розраховуємо на подальший плідний діалог у цьому напрямку, — резюмував прем'єр.
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