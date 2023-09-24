Последствия атаки беспилотниками по Курску, скриншот видео

https://racurs.ua/n187595-gur-udarilo-bespilotnikami-po-zdaniu-fsb-i-npz-v-kurske-smi-video.html

Ракурс

Український безпілотник сьогодні, 24 вересня, вранці влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська. Згодом був ще один приліт — на нафтопереробний завод у цьому ж місті.

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Операцію провела українська воєнна розвідка. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки.

Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає. Так, росіяни стверджують, що в результаті атаки «незначно постраждав дах» «адміністративної будівлі». Водночас, за інформацією співрозмовника видання, сталося пряме попадання дрона в будівлю ФСБ.

Інший удар, за інформацією видання, призвів до влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому.

Джерело: «Українська правда»