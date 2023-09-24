Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки беспилотниками по Курску, скриншот видео

ГУР ударило беспилотниками по зданию ФСБ и НПЗ в Курске — СМИ (ВИДЕО)

24 сен 2023, 13:58
999

Український безпілотник сьогодні, 24 вересня, вранці влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська. Згодом був ще один приліт — на нафтопереробний завод у цьому ж місті.


.

Операцію провела українська воєнна розвідка. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки.

Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає. Так, росіяни стверджують, що в результаті атаки «незначно постраждав дах» «адміністративної будівлі». Водночас, за інформацією співрозмовника видання, сталося пряме попадання дрона в будівлю ФСБ.

Інший удар, за інформацією видання, призвів до влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому.

Джерело: «Українська правда»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров