рф ввела военную цензуру и комендантский час в фейковой ДНР. Фото:

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Російські загарбники та прокремлівська «влада» запровадили на тимчасово окупованих територіях Донецької області низку заборон.

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Зокрема, в самопроголошеній ДНР вводиться військова цензура за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами. Також ворог запровадив заборону на проведення зборів, мітингів і демонстрацій, походів і пікетувань, а також інших масових заходів. Відповідний фейковий указ видав ватажок вигаданої Донецької народної республіки Денис Пушилін.

Крім того, в окупованих районах Донеччини запровадили комендантську годину, яка діятиме у будні з 23.00 до 4.00.

А працівникам «бюджетної сфери» заборонили виїзд будь-куди, крім росії, без дозволу.

Як відомо, 8−10 вересня рф провела незаконні так звані вибори депутатів місцевих рад на окупованих територіях України разом із місцевими виборами по всій території країни-агресора.

Нагадаємо, МЗС України заявляло, що російські вибори на ТОТ України є незаконними й закликало міжнародних партерів не визнавати «адміністрації», які будуть утворені окупантами. А в США наголосили, що «вибори» на окупованих територіях є не більш ніж пропагандистським трюком.