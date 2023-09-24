Диверсанты атаковали военные городки в россии. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n187603-diversanty-atakovali-voennye-gorodki-v-dvuh-oblastyah-rossii-gur.html

Ракурс

Невідомі диверсанти провели успішні дії на території країни-агресора росії.

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У Московській та Калузькій областях у ніч на 24 вересня були атаковані військові містечка. Внаслідок цього була знищена автомобільна та спеціальна техніка ворога. Таким чином була «розширена географія бавовни». Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що на території військового містечка в населеному пункті Калінінец Наро-Фомінського району Московської області було знищено паливозаправник.

А на території військового містечка 60-го арсеналу озброєння в місті Калуга було знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

Фото та відео «бавовни» в ГУР пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, 24 вересня український БПЛА влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська. Згодом був ще приліт на нафтопереробний завод у цьому ж місті. ЗМІ повідомили, що операцію провело ГУР.