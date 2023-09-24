Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Диверсанти атакували військові містечка в росії. Фото: ГУР

Диверсанти атакували військові містечка в двох областях росії — ГУР

24 вер 2023, 17:49
999

Невідомі диверсанти провели успішні дії на території країни-агресора росії.


.

У Московській та Калузькій областях у ніч на 24 вересня були атаковані військові містечка. Внаслідок цього була знищена автомобільна та спеціальна техніка ворога. Таким чином була «розширена географія бавовни». Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що на території військового містечка в населеному пункті Калінінец Наро-Фомінського району Московської області було знищено паливозаправник.

А на території військового містечка 60-го арсеналу озброєння в місті Калуга було знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

Фото та відео «бавовни» в ГУР пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, 24 вересня український БПЛА влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська. Згодом був ще приліт на нафтопереробний завод у цьому ж місті. ЗМІ повідомили, що операцію провело ГУР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів