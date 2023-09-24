ВСУ отразили все атаки оккупантов. Фото: Генштаб

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Окупаційна армія рф намагалася намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки та Кліщіївки Донецької області.

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Однак всі потуги ворога на Бахмутському та Андріївському напрямку були марними, бо українські захисники дали бій ворогу. Крім того, були відбиті атаки в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори. В районі Мар’їнки 11 атак ворога зазнали поразок. Загалом протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 24 вересня.

Наступальна операція Сил оборони продовжується на Мелітопольському напрямку, а в районі Роботиного були успішно відбиті ворожі атаки.

Авіація Повітряних сил сьогодні завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетних комплекси, чотири артилерійських засоби та склад боєприпасів росіян.

Нагадаємо, у Східному угрупованні військ ЗСУ заявили, що Сили оборони України вже дістають до одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку й продовжують різати логістичні шляхи ворога.