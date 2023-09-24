Сили оборони ріжуть логістичні шляхи рашистів на Бахмутському напрямку, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n187591-syly-oborony-vje-distaut-do-odnogo-z-logistychnyh-marshrutiv-rashystiv-na-bahmutskomu-napryamku.html

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Сили оборони України вже дістають одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку й продовжують різати логістичні шляхи окупантів.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє видання NV.

Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, різними засобами це траса Бахмут — Горлівка, яка знаходиться за три кілометри від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометних підрозділів та БПЛА, — зазначив він.

За словами Євлаша, в окупантів ще залишається декілька логістичних трас, якими вони постачають забезпечення до бахмутського угруповання.

Це і траси, які ведуть з окупованої території, — розповів він.

Речник зазначив, що ЗСУ продовжують різати ці логістичні шляхи, щоб знекровити російське угруповання на Бахмутському напрямку і завдати йому максимальних втрат.

Водночас, ворог на східному напрямку продовжує застосовувати всю наявну артилерію, додав Євлаш.

Джерело: NV