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Сили оборони ріжуть логістичні шляхи рашистів на Бахмутському напрямку, фото: «АрміяInform»

Сили оборони вже дістають до одного з логістичних маршрутів рашистів на Бахмутському напрямку — речник

24 вер 2023, 11:52
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Сили оборони України вже дістають одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку й продовжують різати логістичні шляхи окупантів.


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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє видання NV.

Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, різними засобами це траса Бахмут — Горлівка, яка знаходиться за три кілометри від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометних підрозділів та БПЛА, — зазначив він.

За словами Євлаша, в окупантів ще залишається декілька логістичних трас, якими вони постачають забезпечення до бахмутського угруповання.

Це і траси, які ведуть з окупованої території, — розповів він.

Речник зазначив, що ЗСУ продовжують різати ці логістичні шляхи, щоб знекровити російське угруповання на Бахмутському напрямку і завдати йому максимальних втрат.

Водночас, ворог на східному напрямку продовжує застосовувати всю наявну артилерію, додав Євлаш.

Джерело: NV

Джерело: Ракурс


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