Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны режут логистические пути рашистов на Бахмутском направлении, фото: «АрмияInform»

Силы обороны уже достают до одного из логистических маршрутов рашистов на Бахмутском направлении — спикер

24 сен 2023, 11:52
999

Сили оборони України вже дістають одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку й продовжують різати логістичні шляхи окупантів.


.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє видання NV.

Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, різними засобами це траса Бахмут — Горлівка, яка знаходиться за три кілометри від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометних підрозділів та БПЛА, — зазначив він.

За словами Євлаша, в окупантів ще залишається декілька логістичних трас, якими вони постачають забезпечення до бахмутського угруповання.

Це і траси, які ведуть з окупованої території, — розповів він.

Речник зазначив, що ЗСУ продовжують різати ці логістичні шляхи, щоб знекровити російське угруповання на Бахмутському напрямку і завдати йому максимальних втрат.

Водночас, ворог на східному напрямку продовжує застосовувати всю наявну артилерію, додав Євлаш.

Джерело: NV

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров