Силы обороны уже достают до одного из логистических маршрутов рашистов на Бахмутском направлении — спикерhttps://racurs.ua/n187591-sily-oborony-uje-dostaut-do-odnogo-iz-logisticheskih-marshrutov-rashistov-na-bahmutskom.htmlРакурс
Сили оборони України вже дістають одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку й продовжують різати логістичні шляхи окупантів.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє видання NV.
Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, різними засобами це траса Бахмут — Горлівка, яка знаходиться за три кілометри від лінії зіткнення, це робоча дистанція для наших мінометних підрозділів та БПЛА, — зазначив він.
За словами Євлаша, в окупантів ще залишається декілька логістичних трас, якими вони постачають забезпечення до бахмутського угруповання.
Це і траси, які ведуть з окупованої території, — розповів він.
Речник зазначив, що ЗСУ продовжують різати ці логістичні шляхи, щоб знекровити російське угруповання на Бахмутському напрямку і завдати йому максимальних втрат.
Водночас, ворог на східному напрямку продовжує застосовувати всю наявну артилерію, додав Євлаш.
Джерело: NV