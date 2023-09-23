Буданов: Лобових атак ЗСУ на Бахмут не буде, ми оточимо місто

https://racurs.ua/ua/n187562-budanov-lobovyh-atak-zsu-na-bahmut-ne-bude-my-otochymo-misto.html

Ракурс

Україна не використовуватиме тактику лобових атак при звільненні тимчасово окупованого Бахмута. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для Warzone.

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Наступний крок — перекрити всі шляхи постачання, які йдуть на Бахмут. Практично ця операція, що ми ведемо, дуже схожа на операцію росіян, коли вони брали Бахмут. З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося оточити місто, і тільки після того, як воно буде оточено, ми зайдемо в нього, — сказав Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що операція Збройних сил України в Бахмуті спрямована на те, щоб стримати окупаційну армію росії та не дати їй посилити Бердянський та Мелітопольський напрямки.

Це дало результат, якого ми хотіли. Наприклад, нещодавно росіяни передислокували свій єдиний резерв — 25-ту армію, яка нещодавно була створена і ще не завершила навчання. Зараз його передислокували приблизно на північ від Бахмута, і саме там його планують поховати. Це близько 15 тис. осіб, — додав Буданов.

На його думку, загроза для росіян втратити Бахмут змушує їх постійно передислокувати додаткові сили в цей район, що, звісно, виснажує ресурси з інших напрямків, зокрема й південного.