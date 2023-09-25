Взрыв прогремел в районе завода «Юность». Фото: соцсети

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Ракурс

Вибухи прогриміли на території тимчасово окупованої частини Луганської області.

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У Сорокіному (Краснодоні), яке знаходиться на підконтрольній окупантам території, стався вибух у районі заводу «Юність». Місцеві чують детонацію боєприпасів, склади з БК розташовані на цьому підприємстві. Російські окупанти вже оголосили евакуацію зі шкіл. Про це пишуть Telegram-канали.

У мережі вже з’явилися фото й відео вибухів. На кадрах можна побачити, як над містом підіймається дим. Пишуть, що половина заводу «Юність» вже знищена вибухами.

Нагадаємо, другий день гучно в російському Курську. Вчора, 24 вересня, українські безпілотники влучили в будівлю ФСБ в центрі міста та нафтопереробний завод. А сьогодні дрон атакував будівлю МВС.