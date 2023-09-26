В Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги

https://racurs.ua/n187642-v-krivom-roge-razdalsya-vzryv-vo-vremya-vozdushnoy-trevogi.html

Ракурс

Вибух у Кривому Розі пролунав вибух вранці вівторка, 26 вересня, під час повітряної тривоги, яка оголошувалася у вісьмох областях через ракетну атаку окупаційної армії росії.

.

Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичних ракет у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, а згодом і Дніпропетровській і Запорізькій областях. Після цього місцеві мешканці Кривого Рогу чули вибух. О 7.13 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістики для усіх областей.

Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, — написав голова ОВА Оленсандр Вілкул у Телеграм.

Зранку у Кривому Розі росіяни влучили по одному з підприємств міста, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Наслідки утоянюють.

Нагадаємо, близько опівночі 26 вересня в низці областей України через загрозу ворожих атак із застосуванням баражуючих боєприпасів типу «Шахед». Тоді повідомлялося про роботу ППО у різних областях.