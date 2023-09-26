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СБУ из HIMARS «досрочно закончила» совещание в штабе рф под Херсоном

СБУ из HIMARS «досрочно закончила» совещание в штабе рф под Херсоном (ВИДЕО)

26 сен 2023, 10:58
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Служба безпеки України навела американську реактивну артилерійську систему HIMARS на нараду у штабі окупаційної армії росії під Херсоном. За наведенням СБУ Збройні сили України поцілили у тимчасовий пункт управління окупантів на території Херсонської області.


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Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела СБУ. Відео нещодавньої «бавовни» у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном надало УП джерело.

Нарада закінчилася достроково: восьмеро офіцерів мають статус 200, а семеро — 300.

Ракета HIMARS «завітала» на щоденну нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії армії рф.

Источник: Ракурс


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