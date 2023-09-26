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СБУ з HIMARS “достроково закінчила” нараду в штабі рф під Херсоном
СБУ з HIMARS «достроково закінчила» нараду в штабі рф під Херсоном (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187650-sbu-z-himars-dostrokovo-zakinchyla-naradu-v-shtabi-rf-pid-hersonom-video.htmlРакурс
Служба безпеки України навела американську реактивну артилерійську систему HIMARS на нараду у штабі окупаційної армії росії під Херсоном. За наведенням СБУ Збройні сили України поцілили у тимчасовий пункт управління окупантів на території Херсонської області.
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Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела СБУ. Відео нещодавньої «бавовни» у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном надало УП джерело.
Нарада закінчилася достроково: восьмеро офіцерів мають статус 200, а семеро — 300.
Ракета HIMARS «завітала» на щоденну нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії армії рф.
HIMARS «завітав» на нараду до окупантів під Херсоном pic.twitter.com/nuMrCzMIZe
— Українська правда (@ukrpravda_news) September 26, 2023
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