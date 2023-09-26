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Дроны «Ахиллес» уничтожили два танка и гаубицу рф стоимостью 7 млн долларов
Дроны «Ахиллес» уничтожили два танка и гаубицу рф стоимостью 7 млн долларов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187654-drony-ahilles-unichtojili-dva-tanka-i-gaubicu-rf-stoimostu-7-mln-dollarov-video.htmlРакурс
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» знищила два російських танки та гаубицю загальною вартістю понад 7 млн дол.
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Про це у Телеграмі повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Оператори «Армії дронів» влаштували окупантам справжнє пекло. Ударна рота БПЛА «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразила танки Т-80, Т-72 та гаубицю Д-30, — йдеться в повідомленні.
Зі слів Федорова, удар був завданий за допомогою секретного українського дрона, про який в деталях вже буде розказано після перемоги.
Дякую воїнам за службу й круті результати. Далі — більше технологій та сюрпризів для росіян, — додав віце-прем'єр.
Нагадаємо, впродовж 18−25 вересня ударні підрозділи «Армії дронів» уразили 205 одиниць російської техніки, зокрема, 64 гармати.
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