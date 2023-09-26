Дрони «Ахіллес» знищили два танки й гаубицю рф вартістю 7 млн доларів

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Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» знищила два російських танки та гаубицю загальною вартістю понад 7 млн дол.

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Про це у Телеграмі повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Оператори «Армії дронів» влаштували окупантам справжнє пекло. Ударна рота БПЛА «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразила танки Т-80, Т-72 та гаубицю Д-30, — йдеться в повідомленні.

Зі слів Федорова, удар був завданий за допомогою секретного українського дрона, про який в деталях вже буде розказано після перемоги.

Дякую воїнам за службу й круті результати. Далі — більше технологій та сюрпризів для росіян, — додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, впродовж 18−25 вересня ударні підрозділи «Армії дронів» уразили 205 одиниць російської техніки, зокрема, 64 гармати.