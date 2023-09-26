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Взрывы раздались в центре оккупированного Донецка
Взрывы раздались в центре оккупированного Донецка (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187657-vzryvy-razdalis-v-centre-okkupirovannogo-donecka-video.htmlРакурс
Вибух в центрі тимчасово окупованого Донецька пролунали у вівторок, 26 вересня. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Мешканці окупованого обласного центру повідомляють, що «гучно» було у центрі захопленого Донецька.
Нагадаємо, окупаційна армія росії окупувала Донецьк у 2014 році. Нині у місті регулярно повідомляють про вибухи. 18 вересня ракета поцілила у адміністрацію російського терористи з так званої днр Дениса Пушиліна.
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