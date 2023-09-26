Воздушные силы показали работу ПВО по "Шахедам" ночью

https://racurs.ua/n187659-vozdushnye-sily-pokazali-rabotu-pvo-po-shahedam-nochu-video.html

Ракурс

Збройні сили України у ніч на 26 вересня влучно відпрацювали по дронах-камікадзе, якими окупаційна армія росії атакувала територію нашої держави.

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Про це повідомив у Телеграм командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він продемонстрував бойову роботу підрозділів Повітряних сил по ворожих ударних дронах типу Shahed 26 вересня.

Ми все бачимо і ми не втомилися вас знищувати! — написав Олещук.

Нагадаємо, вночі дрони-камікадзе атакували Одесу, Кривий Ріг Дніпропетровської області, Черкаську та Миколаївську області. Ворожі баражуючі боєприпаси і ракети влучили у припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, а у Кривому Розі постраждало одне з підприємств. Загалом окупанти запустили вночі 38 дронів-камікадзе по Україні, 26 з яких вдалося збити.