На улицах Севастополя появилось более 150 символов сопротивления

https://racurs.ua/n187660-na-ulicah-sevastopolya-poyavilos-bolee-150-simvolov-soprotivleniya-foto-video.html

Ракурс

Наслідки нічного рейду українських патріотів у тимчасово окупованому Севастополі 26 вересня показав рух опору «Жовта стрічка».

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Активісти руху розвісили більше 150 стрічок під час нічного рейду у Севастополі. Тепер жовті стрічки майорять на фоні рашистських триколорів та їх двоголових курок. Севастополь — це Україна! Крим — це Україна! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України атакували десантний корабель та підводний човен росії у Севастопольській бухті. Внаслідок удару техніка, ймовірно, не підлягає відновленню, уточнювали у Головному управлінні розвідки. Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту рф.