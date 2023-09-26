На вулицях Севастополя з’явилося понад 150 символів опору

https://racurs.ua/ua/n187660-na-vulycyah-sevastopolya-z-yavylosya-ponad-150-symvoliv-oporu-foto-video.html

Ракурс

Наслідки нічного рейду українських патріотів у тимчасово окупованому Севастополі 26 вересня показав рух опору «Жовта стрічка».

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Активісти руху розвісили більше 150 стрічок під час нічного рейду у Севастополі. Тепер жовті стрічки майорять на фоні рашистських триколорів та їх двоголових курок. Севастополь — це Україна! Крим — це Україна! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України атакували десантний корабель та підводний човен росії у Севастопольській бухті. Внаслідок удару техніка, ймовірно, не підлягає відновленню, уточнювали у Головному управлінні розвідки. Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту рф.