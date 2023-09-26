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Ракурс
На вулицях Севастополя з’явилося понад 150 символів опору

На вулицях Севастополя з’явилося понад 150 символів опору (ФОТО, ВІДЕО)

26 вер 2023, 14:37
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Наслідки нічного рейду українських патріотів у тимчасово окупованому Севастополі 26 вересня показав рух опору «Жовта стрічка».


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Активісти руху розвісили більше 150 стрічок під час нічного рейду у Севастополі. Тепер жовті стрічки майорять на фоні рашистських триколорів та їх двоголових курок. Севастополь — це Україна! Крим — це Україна! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України атакували десантний корабель та підводний човен росії у Севастопольській бухті. Внаслідок удару техніка, ймовірно, не підлягає відновленню, уточнювали у Головному управлінні розвідки. Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту рф.

Джерело: Ракурс


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