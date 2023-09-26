Газопровод взорвался под Лубнами во время тревоги - ОВА раскрыла детали

https://racurs.ua/n187662-gazoprovod-vzorvalsya-pod-lubnami-vo-vremya-trevogi-ova-raskryla-detali-video.html

Ракурс

Вибух у Лубенському районі Полтавської області пролунав 26 вересня внаслідок розгерметизації на магістральному газопроводі. Цей вибух стався під час повітряної тривоги.

.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС, — написав він.

Він додав, що на місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загоряння сухої трави. Втім ситуація контрольована.

Нагадаємо, у «Лубнигаз» повідомили, що через надзвичайну подію на компресорній станції поблизу міста Лубни, аварійні служби приведені в стан ліквідації аварійної ситуації. Фахівці перевіряють тиск газу на входах до мережі міста.