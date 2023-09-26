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Газопровод взорвался под Лубнами во время тревоги - ОВА раскрыла детали
Газопровод взорвался под Лубнами во время тревоги — ОВА раскрыла детали (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187662-gazoprovod-vzorvalsya-pod-lubnami-vo-vremya-trevogi-ova-raskryla-detali-video.htmlРакурс
Вибух у Лубенському районі Полтавської області пролунав 26 вересня внаслідок розгерметизації на магістральному газопроводі. Цей вибух стався під час повітряної тривоги.
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Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС, — написав він.
Він додав, що на місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загоряння сухої трави. Втім ситуація контрольована.
Нагадаємо, у «Лубнигаз» повідомили, що через надзвичайну подію на компресорній станції поблизу міста Лубни, аварійні служби приведені в стан ліквідації аварійної ситуації. Фахівці перевіряють тиск газу на входах до мережі міста.
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