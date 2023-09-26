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Ракурс
Газопровод взорвался под Лубнами во время тревоги - ОВА раскрыла детали

Газопровод взорвался под Лубнами во время тревоги — ОВА раскрыла детали (ВИДЕО)

26 сен 2023, 15:33
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Вибух у Лубенському районі Полтавської області пролунав 26 вересня внаслідок розгерметизації на магістральному газопроводі. Цей вибух стався під час повітряної тривоги.


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Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС, — написав він.

Він додав, що на місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загоряння сухої трави. Втім ситуація контрольована.

Нагадаємо, у «Лубнигаз» повідомили, що через надзвичайну подію на компресорній станції поблизу міста Лубни, аварійні служби приведені в стан ліквідації аварійної ситуації. Фахівці перевіряють тиск газу на входах до мережі міста.

Источник: Ракурс


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