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«Укрзализныця» создала первый в мире автономный поезд-кухню, который будет кормить прифронтовые районы
«Укрзализныця» создала первый в мире автономный поезд-кухню, который будет кормить прифронтовые районы (ФОТО)https://racurs.ua/n187665-ukrzaliznycya-sozdala-pervyy-v-mire-avtonomnyy-poezd-kuhnu-kotoryy-budet-kormit-prifrontovye.htmlРакурс
«Укрзалізниця» створила перший у світі автономний потяг-кухню Food Train.
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Він здатен виробляти приблизно 10 тис. порцій на день, працювати автономно 5−7 днів і готувати повноцінні страви: супи, каші, салати та мʼясо.
Складається з 6 вагонів під локомотивом: генератор, холодильник, холодна та гаряча кухні, вагон для персоналу з душем та багажний на 27 000 л води з насосною станцією.
Найближчим часом команда заступить на постійне чергування у прифронтових районах. Все профінансовано Фондом Говарда Баффета.
Поїзд складається з шести вагонів з локомотивом:
- генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
- вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
- вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
- вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
- вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
- багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.
Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.
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