«Укрзализныця» создала первый в мире автономный поезд-кухню, который будет кормить прифронтовые районы

https://racurs.ua/n187665-ukrzaliznycya-sozdala-pervyy-v-mire-avtonomnyy-poezd-kuhnu-kotoryy-budet-kormit-prifrontovye.html

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«Укрзалізниця» створила перший у світі автономний потяг-кухню Food Train.

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Він здатен виробляти приблизно 10 тис. порцій на день, працювати автономно 5−7 днів і готувати повноцінні страви: супи, каші, салати та мʼясо.

Складається з 6 вагонів під локомотивом: генератор, холодильник, холодна та гаряча кухні, вагон для персоналу з душем та багажний на 27 000 л води з насосною станцією.

Найближчим часом команда заступить на постійне чергування у прифронтових районах. Все профінансовано Фондом Говарда Баффета.

Поїзд складається з шести вагонів з локомотивом:

генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);

вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;

вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;

багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.