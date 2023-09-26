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«Укрзалізниця» створила перший у світі автономний поїзд-кухню, який годуватиме прифронтові райони

«Укрзалізниця» створила перший у світі автономний поїзд-кухню, який годуватиме прифронтові райони (ФОТО)

26 вер 2023, 16:33
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«Укрзалізниця» створила перший у світі автономний потяг-кухню Food Train.


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Він здатен виробляти приблизно 10 тис. порцій на день, працювати автономно 5−7 днів і готувати повноцінні страви: супи, каші, салати та мʼясо.

Складається з 6 вагонів під локомотивом: генератор, холодильник, холодна та гаряча кухні, вагон для персоналу з душем та багажний на 27 000 л води з насосною станцією.

Найближчим часом команда заступить на постійне чергування у прифронтових районах. Все профінансовано Фондом Говарда Баффета.

Поїзд складається з шести вагонів з локомотивом:

  • генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
  • вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
  • вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  • вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Джерело: Ракурс


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