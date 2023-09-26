Производство украинских дальнобойных ракет перенесли за пределы Украины после российского удара по месту их сборки

https://racurs.ua/n187667-proizvodstvo-ukrainskih-dalnoboynyh-raket-perenesli-za-predely-ukrainy-posle-rossiyskogo-udara.html

Ракурс

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив в інтерв’ю іспанській газеті ABC, що Україна перенесла частину виробництва українських далекобійних ракет за межі своєї території.

.

Це закрита програма і ніхто вам не скаже, в якому вона статусі. Що я вам можу сказати, так це те, що, на жаль, росія потрапила до місця збирання цих ракет. Зараз ми вивели певну частину виробництва за межі нашої країни, — заявив секретар РНБО України, відповідаючи на запитання журналістів про українські далекобійні ракети.

У тому ж інтерв’ю Данілов заявив, що українська армія не має наміру використовувати американські ракети далекого радіусу дії ATACMS для ударів по росії.

За його словами, ця зброя «використовуватиметься виключно для захисту нашої території».

Ми не будемо застосовувати його на території росії, у нас є домовленості з нашими партнерами, — сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що для захисту України війну необхідно перенести на територію росії.

Наше завдання — завдати удару своєю зброєю по військових об'єктах російської федерації, з яких практично щодня відбуваються напади на наших дітей, — сказав Данілов.

За його словами, Україна не збирається нападати на мирних жителів росії, а завдаватиме ударів «виключно по військових цілях».

Вперше про успішне застосування української далекобійної зброї стало відомо наприкінці серпня після атаки на військово-цивільний аеропорт Пскова. Тоді президент України Володимир Зеленський оголосив, що українською зброєю вражено мету на відстані 700 кмв.

Своєю чергою, Данілов тоді опублікував у фейсбуці відео запуску невідомої ракети. При цьому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що аеропорт Пскова атакували безпілотники, запущені з росії.

Минулого тижня влада США вирішила передати Україні невелику партію ракет ATACMS, повідомили джерела NBC News. У Білому домі не стали офіційно оголошувати про це. За даними The Financial Times, президент США Джо Байден промовчав про передачу ракет, щоб не попереджати російських військових. У Кремлі, коментуючи постачання ATACMS та танків Abrams, заявили, що це не вплине на перебіг «спецоперації» в Україні.

На озброєнні України також стоять ракети великої дальності Storm Shadow, надані Великою Британією та Францією.