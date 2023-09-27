В дронах Shahed было обнаружено более 50 компонентов из Европы. Фото:

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Дрони-камікадзе Shahed, якими рф атакує Україну, містять понад 50 електричних компонентів з країн Європи.

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Зокрема, в БПЛА Shahed-131 фахівці виявили 52 електричних компоненти виробництва західних компаній, а в моделі Shahed-136 — 57. Початковими виробниками виявлених компонентів були п’ять європейських компаній, включаючи польську філію британської транснаціональної корпорації. Про це повідомляє Guardian із посиланням на секретний звіт, наданий Україною своїм західним союзникам.

Також серед виробників є компанії зі штаб-квартирами в США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі. Всі ці держави входять до коаліції країн, які запроваджували санкції проти рф.

Повідомляється, що немає ніяких свідчень про будь-які порушення з боку західних компаній, чиї компоненти були виявлені в дронах. Виробник БПЛА в Ірані в основному використовував доступні комерційні комплектуючі, поставки яких погано або взагалі не контролюються. Митна інформація свідчить, що майже весь імпорт до Ірану надходить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки.

Серед можливих способів протидії виробництву «Шахеді» у звіті пропонують завдати «ракетних ударів по заводах з виробництва цих БПЛА в Ірані, Сирії, а також по потенційному виробничому майданчику в рф».

Нагадаємо, у серпні британська розвідка повідомляла, що російська федерація розпочала використовувати безпілотні літальні апарати односторонньої дії власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed. Окупанти хочуть перейти на повноцінне власне виробництво дронів-камікадзе в найближчому майбутньому.

Джерело: Guardian